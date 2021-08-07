Kripto paralarda yükseliş sürüyor; Bitcoin 43 bin dolar

Bitcoin'de yükseliş devam ediyor. Dün yüzde 5 değer kazanarak 41 bin dolar seviyelerine yükselen Bitcoin, bugün yüzde 6 değer kazanarak 43 bin 326 dolar civarından işlem görüyor.

Kripto para borsasında, ethereum ise yüzde 7 değer kazanarak 2963 dolar seviyelerine yükseldi.

Binance coin 348 dolardan işlem görürken, bugünkü yükseliş alt coinlerde de düne göre daha etkili oldu.

Kripto piyasasında alt coinlerdeki işlemlerde; ripple 0,76 dolardan işlem görürken, litecoin 152 dolar seviyesinde. ADA 1,43 seviyesinden işlem görürken, SOL ise 39 dolardan alıcı buluyor.