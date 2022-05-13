Kripto paralarda son durum ne; LUNA'da kayıp yüzde 99.99'u aştı!

Düşüş trendini kıran Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10 artarak 30 bin dolar seviyesinin tekrar üstüne çıktı. Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan LUNA'da ise kayıp yüzde 99.99'u aştı.

Bitcoin fiyatı, hafta başından itibaren devam eden değer düşüşü sonlandırdı. Son 24 saatte yüzde 10 artan Bitcoin, tekrar 30 bin dolar seviyesini aştı. BTC fiyatı, an itibariyle 30 bin 600 dolar seviyesinde işlem görüyor.

LUNA'da tarihi düşüş

Nisan ayının başında 120 dolar seviyesini gören LUNA'nın düşüşü durmuyor.

0,00003 dolar seviyesine kadar gerileyen LUNA'da değer kaybı yüzde 99.99'u aşarken, Binance'de LUNA işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı.

Binance'dan yapılan açıklamada LUNA ile işlemlerin olarak devre dışı bırakıldığı duyurdu.