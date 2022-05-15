Kripto paralarda son durum

Kripto para borsası art arda yaşadığı düşüş sonrası yatay hareket ediyor. Hafta içinde TerraUST krizi ve Fed etkisiyle büyük düşüş yaşayan Bitcoin hâlâ 30 bin doların altında seyrediyor. Bitcoin hafta içinde 24.500 dolara kadar gerilemişti.

Bugün saat 12.20 itibariyle ise en büyük kripto para olan Bitcoin 29.500 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Ethereum ise 2 bin dolar civarlarında seyrediyor.

Piyasada alt coinlerde ise karışık seyir hakimken, yön arayışı devam ediyor. Kripto para borsasında bazı alt coinler şöyle fiyatlanıyor; Ripple yüzde 2 değer kaybıyla 0,41 cent, ADA yüzde 0,30'luk artışla 0,53 cent, litecoin yüzde 1'lik düşüşle 68 dolar, SOL yüzde 1'lik yükselişle 51 dolar.

Kripto paralar Fed'in faiz artırımı ve bilançosunda 47,5 milyar dolarlık azaltıma gitmesinin yanı sıra, gelecek döneme ilişkin faiz artışlarına devam edeceğine yönelik sinyallerin etkisiyle gerilemişti.

Hafta içi ise piyasada en büyük 4. sabit coin olan TerraUST dolar karşısındaki stabilitesini yitirerek 0,48 cente gerilemiş, bu olayla birlikte LUNA da yüzde 99,98 değer kaybı yaşamıştı. LUNA 5 Nisan'da 119 dolarken, söz konusu gelişmeyle 0,2 cente geriledi.

Bu gelişmelerle hali hazırda riskli varlıklardan kaçış eğilimi bulunan finansal ortamda kripto para borsalarında sert satışlar görüldü.

Yatırımcılarla görüşme olumsuz geçti

Diğer yandan Terra geliştiricileri ek likidite sağlayabilmek için yatırımcılarla görüştüğünü ancak şu ana kadar olumsuz cevaplar aldıklarını belirtti.