Kripto paralarda sert düşüş; Bitcoin 60 bin doların altını gördü

Kripto para piyasasındaki sert düşüşler yaşanırken, Bitcoin yüzde 8'den fazla değer kaybıyla kasım ayının başından bu yana ilk kez 60 bin doların altına düştü. Bitcoin söz konusu düşüşün ardından yeniden 60 bin 300 doların üzerinde fiyatlanıyor.

Borsanın ikinci büyük para birimi Ethereum da yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 4 bin 200 doların üzerinde işlem görüyor.

Alt coinlerde Bitcoin'in etkisiyle sert düşüşler yaşarken; Litecoin 230 dolara gerilerken, ripple 1,09 dolardan işlem görüyor. ADA 1,89, SOL 224 dolar ve Avax ise 88 dolardan fiyatlanıyor.