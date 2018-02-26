Kripto paralar boşanmaları daha da karmaşıklaştırıyor

Bitcoin ve Ethereum gibi dijital paralar, İngiltere'deki hukukçular için yeni bir karmaşa doğuruyor; bu paraların kendine has volatilitesi ve gizliliği, zaten zorlu olan çiftn varlıklarını bölme sürecini daha da sancılı bir hale geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Bitcoin'un yükselen değeriyle birlikte giderek artan bilinirliği, takibi ve değer biçilmesi zor olan dijital paranın daha fazla ayrılığın kapsamına girmesi anlamına geliyor.

Ayrılan tarafların varlıklarını tam bir şekilde beyan etmeleri gerekmesine rağmen, kripto paraların “gizli” doğası eşler için potansiyel bir “güvenli liman” oldu.

Collyer Bristow aile hukukundan Toby Yerburgh, “Boşanmalarda eşlerden biri sık sık gerçekte var olmayan bir altın sandığı arıyor. Kripto paralar ile altın sandığının gerçekten de var olması mümkün.” şeklinde görüş bildirdi.

Yerburgh, Bitcoin'un geçtiğimiz yıl daha bilinir hale gelmesinden beri eşlerin “saklanmış kripto para” endişelerine sahip olduğu davalar almaya başladığını ekledi.