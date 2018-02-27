Kripto paralar | Bitcoin 10 bin doların üzerinde, Ripple 1 doların altında

Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat verilerine göre pazartesi günü New York saatiyle 17:00'den itibaren yüzde 0.8 düşerek 00:00'de 10,397 dolar oldu. Ripple, yüzde 0.2 artıda 93 cent oldu. Ethereum, yüzde 0.6 artıda 872 dolardan alıcı buldu. Litecoin ise yüzde 1.8 ekside 217 dolara geriledi.

Bitcoin, yüzde 2.9 dalgalanarak 10,135 dolar ile 10,424 dolar seviyeleri arasında işlem gördü. 19,511 dolarlık 18 Aralık rekorunun yüzde 47 altında bulunan dijital para, bir haftada yüzde 12 geriledi ve bu yıl yüzde 28 ekside bulunuyor.

CME'de işlem gören Mart vadeli Bitcoin kontratları, 137 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 0.2 artıda 10,275 dolardan alıcı buldu. Bir önceki seasın tamamında işlem hacmi 745 kontrat idi. CME'de işlem gören her kontrat beş Bticoin temsil ediyor.

Cboe'de işlem gören Mart vadeli kontratlar ise 237 kontratlık işlemlerde yüzde 0.4 ekside 10,280 dolardan işlem gördü. Bir önceki seansın tamamındaki işlem hacmi 2,674 kontrat oldu. Cboe'de işlem gören her kontrat bir Bitcoin temsil ediyor.

Bitstamp'den alınan fiyat bilgilerine göre diğer kripto paralardan Ripple, yüzde 0.2 artıda 93 cent oldu. Ethereum, yüzde 0.6 artıda 872 dolardan alıcı buldu. Litecoin ise yüzde 1.8 ekside 217 dolara geriledi.