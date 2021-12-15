Kripto para vurgununda gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti

450 milyon liralık kripto para vurgunu operasyonunda gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur" denildi.

Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Trabzon merkezli yürütülen 450 milyon liralık kripto para operasyonunda, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.