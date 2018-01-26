Kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar parçaları ele geçti

EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL Atatürk Havalimanı ve Edirne\'den Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı\'ndan yurda giriş yapan yolcuların valizlerinde, kripto para üretiminde kullanılan 106 bin lira değerinde bilgisayar aksam ve parçaları ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Atatürk Havalimanı ve Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı\'nda, gümrük muhafaza ekiplerinin, kripto para madenciliği için kullanılan bilgisayarlarda bulunması gereken ekran kartı ve güç kaynağı gibi parçaların pahalı olması nedeniyle kaçakçıların bu parçaları yurda kaçak yollarla getirmeye çalıştığını tespit ettiğini açıkladı. Açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerinin Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda geçen ay içinde 3 farklı olayda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan\'dan yurda giriş yapan yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin TL değerinde 17 ekran kartı, 9 adet güç kaynağı ve çeşitli bilgisayar parçalarının ele geçirildiği belirtildi.

Yolcuların ifadelerinde ele geçirilen bilgisayar parçalarını kripto para üretmek amacıyla kurdukları kripto para madeni olarak ifade edilen bilgisayarlarda kullanacaklarını söyledi. Şüpheliler hakkında Bakırköy ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten soruşturmaları sürüyor.



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