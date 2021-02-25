Kripto para şikâyetleri yüzde 8 bin 169 arttı!

Yatırımcıların, 2021 yılında zirve yapan kripto paralarla ilgili en çok şikâyet ettiği konular belli olurken, kripto para şikâyetlerinin artış oranı yüzde 8 bin 619’lara kadar ulaştı.

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından olan kripto paralara ilgi 2021’de zirve yaptı ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılarının gözü kulağı artık kripto parada.



Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kripto para borsasını ve dijital paraları inceleyerek en çok şikâyet edilen konuları bir araya getirdi.

2021'de 9 bin üstünde şikâyet geldi

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alan Türkiye’de konuyla ilgili şikayet artışı da zirve yaptı.



Bu durum Şikayetvar verilerine de yansıdı. Şikayetvar verilerine göre kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018’de 2 bin 40, 2019’da 734, 2020’de 7 bin 425 şikayet geldi.



Bu yatırım aracıyla ilgili 2019 -2020 verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikayet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020’de en çok şikâyet edilen ay nisan olurken, 2021’in ikinci ve beşinci haftasında şikâyetler zirve yaptı.

En çok şikâyet edilen konular

Şikayetvar tarafından yapılan açıklamada, "Kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması, transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi, üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi, hesap kapatma işleminin yapılamaması, sisteme giriş yapılamaması, hesabın firma tarafından sıfırlanması kripto parayla ilgili en çok şikayet edilen konular" denildi.

Kripto parayla ilgili şikayetlerden bazıları ise şöyle sıralandı:



Aynı gün yaptığım alış-satış işlemlerinden yüksek komisyon ücretleri alındı.

Aynı kripto para birimiyle aynı gün içinde aynı tutarda alış-satış işlemi yapıyorum.

Bir işlemden 4 lira alırken diğerinden 8 lira komisyon kesiyor. Kafasına göre farklı farklı kesintiler yapılmış.