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Ekonomi

Kripto para piyasasının hacmi daraldı

Kripto para birimleri piyasasının hacmi, düne göre 50 milyar dolar azalarak 556 milyar dolara indi

29 Aralık 2017 00:09

Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi bitcoin, düne göre yüzde 9.80 azalarak 14 bin dolar bandında işlem görüyor.

241 milyar dolarlık piyasa değeriyle bitcoin, 606 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 43.4'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 30.7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; bitcoin 9.80, ethereum yüzde 5.39, litecoin yüzde 9.65 ve bitcoin cash yüzde 10.05 düşerken ripple yüzde 5.17 arttı. (DHA)

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