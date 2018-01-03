Kripto para piyasasında yıldızı parladı; Ripple, bir ayda 10 kattan fazla değerlendi

Son zamanlarda kripto para piyasasında Bitcoin'den sonra yıldızı parlayan sanal para birimi Ripple oldu. Bir ayda fiyatı 10 kattan fazla artan Ripple, piyasa değeri en yüksek ikinci para birimi haline geldi.

Piyasa değeri 100 milyar doları aşan Ripple'ın fiyatı da 2.60 dolara çıktı. Ripple, Aralık ayı başında ise sadece 25 sent seviyesindeydi. Böylece bir aylık süre zarfında fiyatı 10 kattan fazla artmış oldu.

Bitcoin ise 15 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin'in piyasa değeri 255 milyar dolar seviyesinde.

Şirket kontrolü altında

CNN Money'de yer alan habere göre, Ripple'ın Bitcoin'den en önemli farkı ise tek bir şirketin kontrolü altında olması. San Francisco merkezli Ripple şirketinin mevcut ve önceki tüm yöneticileri, yaşanan fiyat patlamasından sonra kripto para milyarderleri haline geldiler.

Ripple 2012 yılında küresel bazda finansal işlemleri kolaylaştırmak amacıyla piyasaya sürülmüştü. Diğer dijital para birimlerinden farkı olarak yasal bankalarla olan bağlantılarını göstermişti. Santander, Bank of America ve UBS gibi kurumlar Ripple platformunu kullanan finansal kuruluşlar arasında yer alıyor.

Son haftalarda Japonya ve Güney Kore'deki bazı finansal hizmet şirketlerinin Ripple teknolojine adapte olacağını açıklaması, yaşanan yükselişte çok büyük bir etki yarattı.

100 milyar adet var, 38 milyarı piyasada

Blockchain Momentum Araştırma Bölüm Başkanı Stephen Powaga'ya göre, Ripple ve diğer bazı dijital paraların en önemli avantajı düşük komisyon ücretleri. Bu da onları benzerlerine göre daha popüler hale getiriyor.

Ancak Bitcoin'den farklı olarak Ripple kullancılar tarafından 'kazınarak' çıkarılmıyor. Şirketin kontrolü altında.

Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.

Powaga'ya göre en önemli risklerden birisi şirketin elinde kalan diğer Ripple'ları ne kadar sürede piyasaya süreceği. Powaga, örneğin 4 yıl içinde kalan tüm birimlerin piyasaya sürülmesi durumunda fiyatlar üzerinde cidi bir baskı yaratabileceğini ifade ediyor.

100 farklı para birimi var

Global kripto para pazarının toplam büyüklüğü 689,3 milyar dolar ve bu pazarda 100 farklı kripto para bulunuyor. Bitcoin'in piyasa değeri 255,7 milyar dolar, Ripple'nin 100,4 milyar dolar seviyesinde. Üçüncü sırada ise 85,9 milyar dolar ile Ethereum yer alıyor.