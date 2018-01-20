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Ekonomi

Kripto para işlemi yapan 3 şirkete yolsuzluk soruşturması

Soruşturma açılan İngiltere merkezli şirketin saadet zinciri oluşturduğu iddia ediliyor

20 Ocak 2018 21:32

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) üç farklı kripto para işlemi yapan şirkete müşterilerini dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldığını söyledi. Soruşturma açılan İngiltere merkezi şirketin saadet zinciri oluşturduğu iddia edilirken bir şirketin ise kripto paza uzmanlığı karşılığında para aldığı müşterilerine hizmet vermediği belirtildi. 

Arynews’de yer alan habere göre ABD’nin vadeli işlem piyasalarını denetleyen otoritesi CTFC bu üç şirketten ikisinin Bitcoin ve diğer kripto para birimleri işlemlerine dahil olduğu, Cabbage Tech Corp.

Ticari isimli ve Coin Drop Markets ismiyle işlem yapan bir şirketin de kripto para uzmanlığı karşılığında müşterilerinden para aldığı fakat bu hizmeti hiç vermediği gerekçesiyle dava edildiğini belirtti.

New York Bölge Mahkemesi verilerine göre, dava edilen şirketlerden bir diğeri ise İngiltere merkezli Enterpreneurs Headquarters Ltd.. Şirketin 600’den fazla yatırımcıdan 1.1 milyon dolar değerinde Bitcoin’i isteyerek diğer müşterilerin işlemlerini finanse ettiği ve bir saadet zinciri oluşturduğu iddia ediliyor. 

CFTC Direktörü James McDonald yaptığı açıklamada “Bitcoin’e ve diğer kripto paralara karşı hızla artan kamuoyu ilgisi kötü niyetli aktörlere de yeni fırsatlar sağlamış oldu” dedi.

Coin Drop Markets’in web sitesinin kaldırıldığı belirtiliyor. (DHA)

 

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