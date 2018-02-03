KRİPTO PARA-En büyük beş sanal para birimi yükselişe geçti

İstanbul, 3 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli beş sanal para birimi sabah saatlerine göre arttı.

Sabah saatlerinde yüzde 8.19’luk yükselişinin ardından Cardano, en yüksek hacimli ilk beş sanal para birimi arasında en çok yükselen birim oldu.

1507 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi yarım günde yüzde 7.6 yükselerek 434 milyar 930 milyon dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimlerinin belirleyicisi Bitcoin sabah saatlerine göre yüzde 9.89 artarak 8 bin 980 dolardan işlem gördü.

Bitcoin piyasanın 34.8’ini oluştururken, kripto para piyasasındaki 24 saatlik işlem hacmi 31 milyar 617 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 12.29, Bitcoin Cash yüzde 13.48, Ripple yüzde 24.25 ve Cardano yüzde 30.29 arttı.