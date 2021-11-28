Kripto para borsası yeni varyant endişesiyle düştü; Bitcoin 55 bin doların altında

Kripto para borsası koronavirüsün yeni varyantı olan omicronun ortaya çıkmasıyla değer kaybetmeye devam ediyor. Cuma günü yüzde 8'e yakın değer kaybeden Bitcoin 55 bin doların altına gerilemişti.

Bugün ise 54 bin 300 dolardan fiyatlanmaya devam eden Bitcoin'de değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı. Ethereum ise 4 bin dolar seviyesinde dalgalanıyor.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre kripto para borsasındaki düşüşte, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklarını, yeni varyant endişesiyle terk etmesi etkili oluyor.

yatırımcıların yeni varyant gibi ekonomiyi olumsuz etkileyeceği düşünülen bu tür durumlarda menkul kıymetleri ve riskli varlıklar olarak görülen kripto paraları terk etmesinin etkili olduğu

Öte yandan düşüş alt coinlerde de etkili olurken, 0,92 dolardan, litecoin 189 dolardan, ADA 1,49 dolardan işlem görüyor. SOL 189 dolar ve AVAX ise 105 dolardan fiyatlanıyor.