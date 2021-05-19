Bitcoin çakıldı, Binance ve Coinbase işlemleri kesintiye uğradı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı gün içinde 32 bin dolara kadar geriledi. Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Başka bir kripto para borsası Coinbase'de de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.