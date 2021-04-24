Kripto para borsalarında yaprak dökümü: Sistemkoin'e de erişim sağlanamadığı ortaya çıktı

Ekonomi Servisi

Kripto para borsası Thodex’in işlemlere ara vermesi ve kurucusu Furkan Fatih Sözer’in yurtdışına kaçması, ardından bir başka kripto para borsası olan Vebitcoin’un da faaliyetlerine ara vermesi sonrasında bir başka yerli kripto borsası olan Sistemkoin’e de iki aydır erişim sağlanamadığı ortaya çıktı.

Sistemkoin’un internet sitesine girenler, “Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz” mesajıyla karşılaşıyor.