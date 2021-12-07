Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçti

Kripto paralardaki düşüş dalgası hafif yükselişe dönmeye başladı. Yakın zamanda 69 bin dolar seviyelerinden 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yüzde 5'e yakın primle 51 bin 100 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan hareketlilikte kripto para birimleri sert değer kaybıyla karşılarken lider kripto para birimi Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 40'a yakın uzaklaşmış oldu.

Ethereum 4 bin dolar seviyesinin altında

Altcoinlerde büyük kayıplar oluşurken Ethereum da 4 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Ethereum şu sıralar yüzde 4 primle 4367 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Genel olarak incelendiğinde Bitcoin'e 144.9 milyon dolar, Ethereum'a 15.1 milyon dolar, Solana'ya 4.6 milyon dolar giriş yaşandı.

Cuma günü Bitcoin'de işlem hacmi Kasım ayının 8 milyar dolar olan günlük ortalamasının neredeyse iki katına 15 milyar dolara çıktı.