Son günlerde hızla yükselerek birçok kişinin dikkatini çeken kripto para birimleri düşüşe geçti.Sabah saatlerinde Bitcoin Cash dışındaki en üst sırada yer alan birimlerde saatlik bazda düşüş gösterirken, haftalık bazda artış gösteren tek para birimi Ethereum oldu.

CNN'de yer alan habere göre önceki gün 19.000 dolar seviyesine çıkan Bitcoin yatırımcılar açısından cazip bulunuyordu. Ancak kripto para birimlerinin bir çok ülke tarafından denetlenememesi nedeniyle kontrol altına alınmak istenmesi ve Güney Kore gibi ülkelerin yasaklama yoluna gitmesi yükselişin düşüne dönmesine yol açtı.

Bitrex gibi büyük kripto para birimlerden birinin ödemeleri durdurmasının da ilgiyi azalttığı düşünülüyor.