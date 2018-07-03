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Kripto FETÖ'cü operasyonunda gözaltı sayısı 14'e çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gizli yapılanmasında yer alarak örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyo

03 Temmuz 2018 19:16

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki gizli yapılanmasında yer alarak örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 14\'e çıktı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ\'nün TSK\'daki gizli yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı karar verdi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran\'da Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; Kara, Hava ve Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan ve  FETÖ\'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 9 astsubay, 1 uzman çavuş ve örgütün 2 mahrem imamı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını yürüten ekipler, 1 astsubay ile 1 mahrem imam olmak üzere 2 kişiyi daha gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 14 kişinin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

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