Kreşte çocuğa kötü muamelede bulunan öğretmen görevden alındı

Ankara Eryaman'da bir kreşte kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. Görüntülerde bir öğretmen uyumak istemeyen bir çocuğun üstüne abanarak onu susturmaya çalışıyor. Görüntüler ortaya çıkınca öğretmen işten atıldı, Milli Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı.

Ankara Eryaman'da özel bir anaokulunda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.

Görüntülerde, çocuklar öğle uykusu için bir odada toplandığı sırada, öğretmenlerden biri ağlayan bir çocuğu susturmak için üzerine abanıyor, eliyle de küçük çocuğun ağzını kapatıyor. Öğretmenin ağlayan çocuğa bağırdığı da duyuluyor.

Görüntüler kreşteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video sosyal medya hesaplarında yayınlanınca büyük bir tepki çekti.

MEB'den soruşturma

Veliler kreşe gelerek çocuklarını aldı, öğretmen işten çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocuk öz yeğeniymiş

Bakanlık açıklamasında öğretmenin bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı, görüntülerdeki çocuğun da kurumdan izin almadan getirdiği öz yeğeni olduğu belirtildi.