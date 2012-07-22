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Kreş parasını devlet ödeyecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın istihdamını artırmak için önemli bir çalışma başlattı

22 Temmuz 2012 13:00

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın istihdamını artırmak için harekete geçti. Bakan Fatma Şahintarafından açıklanan düzenlemeye göre çalışan annelerin çocuklarının kreş parasını devlet ödeyecek.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın istihdamını artırmak için önemli bir çalışma başlattı.

Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, çalışan annelerin çocuklarının kreş parası devlet tarafından karşılanacak.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşüldüğünü anlatan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin şunları söyledi:

"Her tarafı kazançlı olan ve sosyal devlet olarak da çalışan kadının yanında olduğumuz bir çalışmanın içerisindeyiz. Şu an ilgililerle görüşüyoruz. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Bunun beraberinde esnek çalışma modelini, şu anda Çalışma Bakanımız ile beraber çalışıyoruz.

Bu bir paket. Bu paketin de bir parçasında bu 'çalışan annelerin çocuklarının kreş ücretinin ödenmesi' var. Bunların hepsi tamamlanınca ilgili bakanlarımızla daha detaylı olarak sizleri bilgilendireceğiz.''

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kreşçocukdevletAile ve Sosyal Politikalar BakanlığıFatma Şahin

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