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Dünya

Kremlin'den Türkiye ve Hollanda'ya itidal çağrısı

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik kriz hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflara itidal çağrısı yaptı

13 Mart 2017 15:27

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik kriz hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Peskov, "İki ülke arasında yaşanan gerilimin azaltılması için hem Türkiye hem de Hollanda'yı itidale ve yapıcı davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Rusya'nın iki ülke arasında arabulucu rolü oynayıp oynamayacağına dair soruyu da yanıtlayan Peskov, Ankara ve Amsterdam'ın arabulucuya ihtiyacı olmadığını, iki ülkenin bu krizden çıkabileceğini kaydetti.

 

Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Astana süreci ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın talebi üzerine yapılan görüşmede, Lavrov ve Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan üçüncü tur görüşmelere yönelik hazırlıkları değerlendirdi. Cuma günü Moskova'da iki ülke liderlerinin başkanlığında yapılan Türk-Rus üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı ışığında Astana sürecini istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, ateşkesin desteklenmesi ve verimli bir müzakere süreci başlatılmasına ilişkin anlaşmaları da ele aldı.

 

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