Kremlin'den "Türk-Rus savaşı çıkar mı" sorusuna cevap

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın “Rusya ile Türkiye arasında Suriye yüzünden savaş çıkma riski var” açıklamasına Moskova’dan “Konunun bu şekilde gündeme getirilmesini uygunsuz buluyoruz” yanıtı geldi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basını için düzenlediği brifingde, “Rusya ile Türkiye arasında savaş çıkabilir mi?” sorusunu yanıtladı.

Peskov, “Problemin bu şekilde ortaya konması biraz uygunsuz kaçıyor. Çünkü Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kürtlerin yanı sıra Suriye ordu birlikleri de Türkiye tarafından açılan ateşe maruz kalıyor. Rusya olarak Türkiye’nin bu tür davranışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirdiğimizi hatırlatmak isterim” dedi.