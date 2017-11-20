Kremlin'den 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova’'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi görüşmelerine ilişkin takvimin henüz netleşmediğini belirtti. Kongreye Kürt grupların davet edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Uşakov, "Bu konu Soçi'de düzenlenecek zirvede ele alınacak. Zirveye askeri yetkililer de katılacak." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında dün Antalya'da yapılan görüşmede Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle ilgili üç ülkenin liderlerine yönelik tavsiyelerin koordine edildiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Elbette PYD, YPG konusunda hassasiyetimiz ortadadır. Bunun, yani herhangi bir toplantıya katılmasının bizim için kabul edilemez olduğunu başından beri tüm muhataplara, sadece burada toplantıya katılan ülkelere değil, Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söylemiştik. Bizim bu hassasiyetimiz devam ediyor. Tüm taraflar da üçlü zirvenin muhatabı olan Rusya ve İran da bu hassasiyetimizi çok iyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.