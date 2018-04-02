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Ekonomi

Kremlin'den Putin'in 2 günlük Türkiye ziyareti hakkında açıklama

Putin'in 3-4 Nisan'da Ankara'da özellikle enerji alanındaki stratejik projeleri ele alacağı belirtildi

02 Nisan 2018 15:40

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Türkiye ziyareti hakkında Kremlin'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Putin'in 3-4 Nisan'da Ankara'da özellikle enerji alanındaki stratejik projeler ile Suriye de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ele alacağı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, 3-4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'yı ziyaret edecek.

3 Nisan'da 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılacağı belirtilen açıklamada, "İkili ticari-ekonomik ilişkilerin durumu ve gelişme perspektifi, özellikle enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı ele alınacak. Suriye'de terörle ortak mücadele de dahil bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuların istişare edilmesi planlanıyor" dendi.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın video-konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini atacağı da vurgulandı.

Kremlin, 4 Nisan'da ise Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında Suriye konulu 2. üçlü zirvenin yapılacağını belirtti.

Açıklamada, "Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderlerinin 2. üçlü zirvesi sırasında Putin, Erdoğan ve Ruhani ile 22 Kasım 2017'de Soçi'deki 1. üçlü zirvede yapılan anlaşmaların uygulanmasını istişare edecek. Liderler, Suriye'deki ateşkes rejiminin pekiştirilmesi amacıyla muhtemel ilave tedbirler, gerilimi azaltma bölgelerinin işlerliğinin sağlanması, insani sorunların çözümü ve siyasi çözüm sürecinin teşviki hakkında fikir alışverişi yapacak" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kremlin'e göre Putin, Ankara'daki temasları sırasında İranlı mevkidaşıyla ikili görüşme yapacak. Liderler, Rusya-İran ilişkilerindeki konular ile bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleleri masaya yatıracak.

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