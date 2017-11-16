Kremlin'den Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Kasım'da Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye gündemiyle yapacakları zirveyi doğruladı.

Basın mensuplarının sorusu üzerine önümüzdeki hafta yapılacağı açıklanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki zirveyi doğrulayan Peskov, "Burada Suriye'deki ateşkesin garantör ülkeleri söz konusu. Gündemde Suriye olacak" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşme için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler değerlendirilecek, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar ele alınacaktır."