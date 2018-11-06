Kremlin'den İran yaptırımı açıklaması

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güvenlik Konseyi ile ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları görüştüğünü açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güvenlik Konseyi ile ABD'nin İran ambargosunu görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

Lavrov: Yaptırımlar kesinlikle gayrimeşru

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen basın toplantısında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yaptırımlar kesinlikle gayrimeşru ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin İran yaptırımları

ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu. İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı.

50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı, İran Hava Yolları ve 65'ten fazla uçağı, İran Atom Enerjisi Kurumu, 23 yan kuruluş ve ilgili kişiler yaptırım listesine alındı.