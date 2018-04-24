T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kremlin'den 'Ermenistan' açıklaması: Ukrayna ile aynı değil

Başbakan Sarkisyan, Ermenistan'daki protestoların 11'inci gününde istifa etmişti

24 Nisan 2018 19:36

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın istifasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'da olanlarla bu konuda bir bağlantı kurmanın yersiz" açıklamasında bulundu. Sarkisyan, Ermenistan'daki protestoların 11'inci gününde  dün (23 Nisan) istifa etmişti

Sputnik'te yer alan habere göre,  Peskov "(Ukrayna'da olanlarla Ermenistan'da olanlar) Aralarında paralellik çizmek istemem, çünkü iki durum birbirinden tamamen farklı. Doğrudan paralel olduğunu söylemek pek mümkün değil. Elbette Ermenistan'daki durumu da incelemek gerekiyor, biz de ayrıntılı şekilde inceliyoruz. Şimdilik söyleyebileceğim Ukrayna'da olanlarla bu konuda bir bağlantı kurmanın yersiz olduğu" ifadelerini kullandı.

Peskov, Ermenistan'da durumun istikrarsızlığa doğru ilerlemediğini, bunun da Rusya'yı memnun ettiğini söyledi.

Peskov "Erivan'da olanlar Ermeni dostlarımızın, partnerlerimizin, müttefiklerimizin içişleri. Ermenistan bizim için çok değerli bir partner, ekonomi alanında, kültür alanında ve daha birçok alanda çok geniş bağlantılarımız var. Ülkede düzen, istikrarın korunmasını, yakın zamanda, görülebilir bir gelecekte Ermeni halkını temsil eden tüm güçler arasında siyasi uzlaşmanın olmasını umuyoruz" dedi.

"Putin henüz Sarkisyan ile görüşmedi"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in henüz istifa eden Sarkisyan ve Ermenistan'da başbakanlık görevine vekalet eden Karapetyan'ın henüz görüşmediğini söyledi.

Peskov "(Rusya Başbakanı) Dmitriy Medvedev düzeyinde görüşme oldu, ancak devlet başkanı henüz görüşmedi" dedi.

ETİKETLER

KremlinErmenistanprotestoistifaSerkisyan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24