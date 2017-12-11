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Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki krize çözüm ve Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin ardından yapılması beklenen hazırlıkları görüşeceğini duyurdu

11 Aralık 2017 21:36

Kremlin Sarayı, gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesinin içeriğiyle ilgili olarak açıklama yaptı. İki liderin Suriye ve Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin ardından yapılması beklenen hazırlıkların görüşüleceği duyuruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti öncesinde açıklama yapan Kremlin Sarayı, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Suriye'deki krize çözüm ve Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin ardından yapılması beklenen hazırlıkları görüşeceğini duyurdu.

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