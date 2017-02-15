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Kremlin'den Beyaz Saray'a: Topraklarımızı geri vermeyiz!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, haftalık basın toplantısında konuştu

15 Şubat 2017 14:04

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray'dan gelen 'Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini bekledikleri' yönündeki açıklamaya yanıt verdi.

Zaharova'ya, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın, "ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesini bekliyor" yönündeki açıklaması soruldu. Zaharova soru karşısında, "Biz topraklarımızı geri vermeyiz. Kırım, Rusya'nın toprağı" dedi.

Lavrov, Bonn'da Tillerson'la, Münih'te Çavuşoğlu'yla görüşecek

Öte yandan Sputnik'te yer alan habere göre Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Münih Güvenlik Konferansı sırasında görüşeceğini açıkladı. Zaharova, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun 18 Şubat'ta bir araya geleceğini aktardı.

Zaharova, Lavrov'un 16-17 Şubat'ta gerçekleşecek G20 Dışişleri bakanları Zirvesi için gideceği Almanya'nın Bonn kentindeyse ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la görüşmesinin planlandığını, bu görüşme üzerindeki hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

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