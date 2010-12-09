-KREMLİN'DEN ASSANGE'A NOBEL ÖDÜLÜ ÖNERİSİ MOSKOVA (A.A) - 09.12.2010 - Kremlin, ABD diplomatik yazışmalarını yayımlayan Wikileak'in kurucusu Julian Assange'a Nobel ödülü verilmesi gerektiğini savundu. Kremlin'den adı açıklanmayan bir kaynak, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye, Assange'nin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Hükümet dışı örgütler ve resmi kurumlar ona (Assange'a) yardım etmenin yollarını araştırmalı. Belki kendisine Nobel ödülü verilebilir" dedi. Assange, önceki gün İsveç'in tecavüz suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından Londra'da gözaltına alınmıştı. -İLTİCA HAKKI- Avusturya Yeşiller Partisi güvenlik sözcüsü Peter Pilz, Londra'da gözaltında bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a "siyasi iltica hakkı verilmesini" talep etti. Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile Halk Partisi'nden (ÖVP) kurulu koalisyon hükümetine çağrıda bulunan Pilz, "Assange'a siyasi iltica hakkı tanınmasını ve İçişleri Bakanlığına bu konuda talimat verilmesini" istedi. Yeşiller Partisi temsilcisi Pilz, ABD'nin baskıları üzerine Wikileaks'in hizmet sağlayıcı bulmakta zorlandığını ifade ederek, Avusturya'da "Freiheit GSMH" (Özgürlük A.Ş.) adlı bir şirket kurduklarını ve bu şirketin "internette basın özgürlüğü için Wikileaks'e sunucu hizmeti vermeyi amaçladığını" kaydetti. Wikileaks'e dünya çapında destek veren 507 "sunucu" bulunduğunu belirten Pilz, Wikileaks'in başlattığı bu "enformasyon savaşını ABD'nin kazanma şansının bulunmadığını" iddia etti. Pilz, ABD'nin gizli diplomatik belgelerini yayımlayan Wikileaks'in ABD için "internetin Vietnam'ı olacağını" ileri sürdü.