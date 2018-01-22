Kremlin'den Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtı üçüncü gününe girerken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Kremlin ve Ankara'nın operasyonla ilgili bağlantıda olduğunu açıkladı. Operasyon Fransa'nın talebi üzerine bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınacak.

Gazetecilerle bir telekonferansta konuşan Peskov Moskova'nın operasyon başlamadan bilgi sahibi olup olmadığına yönelik sorulara açıklık getirmezken, Moskova'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün temel önemine inandığının altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Soçi'de gelecek hafta Rusya’nın evsahipliğinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürt tarafının da davet edildiğini açıkladı.

Afrin BM'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtı Fransa'nın talebi üzerine bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tartışılacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını belirtirken, Rus tarafı da endişelerini dile getirdi ve "provakasyonu engellemek" adına Afrin'den birliklerini çektiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Fransa'dan bize destek vermesini bekleriz" diyerek, harekâtı BM'ye götüren ülkeleri "müttefik olarak değil teröre destek veren ülkeler" olarak değerlendireceklerini bildirdi.

Diğer tarafından televizyon kanalları askeri kaynaklara dayandırdıkları haberlerde kara birliklerinin Suriye'de ilerlemeye devam ettiğini ve 11 köyü ele geçirdiğini bildiriyor.

Afrin'deki Kürt medya merkezinden yapılan açıklamada ise Türkiye'yi destekleyen altı savaşçının öldürüldüğünü ve Türk tarafının deteklediği isyancıların aldığı noktaların geri alındığı belirtildi.

Sivil kayıp iddiaları

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk tarafının Afrin'e düzenlediği hava saldırılarında sekizi aynı aileye mensup 21 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Gözlemevi sorumlusu Rami Abdel Rahman, ölenlerden altısının çocuk olduğunu açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'da yaptığı bir paylaşımda sivil ölümlerinin doğru olmadığını belirtti.

Mattis: "Türkiye bilgi verdi"

Öte yandan Asya ziyaretine başlayan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Washington'a harekat başlamadan önce bilgi verdiğini ve Ankara'nın bölgede "meşru" bir takım güvenlik endişeleri olduğunu söyledi.

Mattis, "Türkiye samimi idi. Harekatı yapacakları uçakları kaldırmadan önce bizi uyardılar ve danıştılar, şu an dışişleri bakanlığı kanalıyla ilerlemeye devam ediyoruz" diyerek Türkiye "sınırları dhilinde aktif bir ayaklanma olan tek NATO üyesi ülke ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" şeklinde konuştu.

Ankara YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görüyor. PKK, AB ve ABD tarafından da terörist örgüt olarak kabul ediliyor. Ancak ABD Suriye'de IŞİD ile mücadelesinde YPG ile işbirliği yapıyor ve bu konu ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki en gergin noktalardan birini oluşturuyor.

'Zeytin Dalı' operasyonu

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik hava operasyonunu 20 Ocak'ta başlattı. TSK "Zeytin Dalı" adı verilen operasyonda "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait" hedeflerin vurulduğunu açıkladı. 21 Ocak'ta ise Başbakan Binali Yıldırım askerin Suriye'ye geçerek kara harekatı başlatıığını duyurdu.

Operasyonun başlamasının hemen ardından ABD, Rusya, İran gibi ülkelerin diplomatik temsilcilerine bilgi verilirken, çeşitli ülkelerden "itidal" çağrısı geldi.

ABD harekatın kapsamının ve süresinin sınırlı tutulması çağrısı yaparken, Rusya Interfax ajansında yer alan habere göre Afrin'deki gözlemci ve askerlerini geri çekerek başka bir bölgeye kaydıracağını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel harekatın kendisini kaygılandırdığını belirterek, "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" dedi.

Reuters/AFP/SSB/BÖ

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