Kremlin yanıtladı, Türkiye Rusya'dan mali yardım istedi mi?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve Türkiye ekonomisindeki gidişatın kötüye gidişinin ardından Ankara’nın Moskova’dan yardım talebinde bulunmadığını söyledi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Ankara'nın Moskova'dan yardım talep etmediği sorusuna, "Hayır, böyle bir talepten haberdar değilim" diye cevap verdi.

Kremlin Sözcüsü , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapılması planlanan üçlü zirvenin hazırlık çalışmalarına da devam edildiğini belirtti.

"Dörtlü zirve iptal edilmedi; ama gerçekleştirilmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleşeceğini söylediği, ancak daha sonra üzerinde anlaşılmadığı için yapılmayacağı söylenen Putin, Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki dörtlü görüşme ile ilgili de konuşan Peskov, "Planlanmamış ve üzerinde anlaşılmamış bir şeyi iptal edemezsiniz" dedi.

Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Peskov, şöyle devam etti: "Böyle bir görüşme olmayacak, zira üzerinde anlaşılmamıştı. Bu nedenle iptal edilen bir şey yok.”