Kremlin: Ukrayna tarafı barış müzakerelerinde anlaşılan noktalarda tutarlı davranmıyor

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’nın barış müzakerelerine yaklaşımını eleştirerek “Maalesef Ukrayna tarafı anlaşılan noktalarda tutarlı davranmıyor” dedi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya’nın Ukrayna işgalinin 54’üncü gününde barış müzakerelerinin gidişatına ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Temaslar müzakere süreci çerçevesinde uzmanlar düzeyinde devam ediyor. Maalesef Ukrayna tarafı anlaşılan noktalarda tutarlı davranmıyor. Ukrayna sık sık pozisyonunu değiştiriyor” dedi.

Peskov aynı zamanda “dostça olmayan ülkelerin” enerji harcamaları için rubleye geçişi için hala vakit olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü, kaç ülkenin rubleyle ödeme yaptığı söylemeyi reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların Rusya’dan doğalgaz alabilmek için rubleyle ödeme yapmasını şart koyan bir kararname imzalamıştı.