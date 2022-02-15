Kremlin, Ukrayna sınırından bazı birliklerin çekileceğini doğruladı: "Tatbikat sonrası döneceklerini belirtmiştik"

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Kremlin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ardından Ukrayna sınırındaki birliklerin bazılarının üslerine döneceğini doğruladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada “Birliklerin tatbikatlar sonrası üslerine döneceğini her zaman söylemiştik, şimdi de bu yaşanıyor.” İfadeleri yer aldı.

ABD istihbaratının çarşamba günü Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine ilişkin raporlarının “temelsiz” olacağını belirten Kremlin “Avrupa’da gerilimi yükseltmek için tasarlanan temelsiz histeri” dedi.

Açıklamada, Rusya’nın Minsk Barış Süreci’ne bağlılığının altı çizildi.

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Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında Moskova'da gerçekleşecek görüşmeden kısa süre önce yapıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin ile bu hafta yaptığı görüşmede bazı askeri tatbikatların yakın zamanda biteceğini söylemişti.

Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla asker konuşlandıran Rusya, bir işgal hazırlığında olduğu iddialarını defalarca reddetmişti.