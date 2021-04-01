Kremlin: Ukrayna'nın tekrar bir iç savaş başlatacağından endişeliyiz

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Kremlin, Doğu Ukrayna'da tırmanan gerilim ve Kiev'in Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaları tekrar başlatabilecek bir hamle yapabileceği konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Moskova'nın açıklaması; Kiev, Rusya'nın doğu sınırına asker yığınağı yaptığı ve Moskova yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi ihlal etmeye başladığını söylemesinden bir gün sonra yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Artan tansiyon nedeniyle endişelerimizi dile getiriyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'nın öyle ya da böyle yapabileceği bir provokatif hamlenin savaşa yol açabileceğinden endişeliyiz. Bunu görmek istemeyiz" dedi.

Peskov daha sonra savaş ifadesini "iç savaş" diye düzeltti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de salı akşamı Ukranya'yı silahlı ayrılıkçıları provoke etmekle suçlamıştı.

Ukrayna'ya göre çatışmaların başladığı 2014 yılından bu yana Doğu Ukrayna'da yaklaşık 14 bin kişi öldürüldü.