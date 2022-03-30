Kremlin: Ukrayna'nın taleplerini yazılı olarak hazırlaması olumlu ancak henüz bir dönüm noktasına ulaşılmadı

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Kremlin, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yaptığı görüşme sonrası Kiev’in taleplerinin yazılı bir biçimde ulaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak henüz bir ‘dönüm noktasına’a ulaşılmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya-Ukrayna savaşında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, Ukrayna tarafının taleplerinin yazılı hâlini incelediklerini ancak umut vadeden ya da dönüm noktası olarak görülecek bir yere ulaşılmadığını söyledi. Peskov, üzerinde çalışmak için uzun bir süreç olduğunu söyledi.

Peskov, Ukrayna’nın taleplerinde daha spesifik olmasının olumlu olduğunu söyledi.

Kırım meselesine değinen Peskov, Kırım’ın Rusya’nın parçası olduğunu ve Rus anayasasının Rusya bölgelerinin durumunu başkalarıyla tartışmayı engellediğini belirtti.