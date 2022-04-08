Kremlin: Ukrayna'daki özel operasyon öngörülebilir gelecekte tamamlanabilir

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Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmakta olduğunu belirterek Ukrayna'da başlattığı "özel operasyonu", "öngörülebilir gelecekte" sonlandırabileceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş 42’inci gününde sürerken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği “özel operasyonun öngörülebilir bir gelecekte tamamlanabileceğini” söyledi. Peskov, hedeflere ulaşılmaya başladığını ve sürecin askeri ve barış müzakerecileri aracılığıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Peskov, ayrıca tarafsız kalmaya çalışan bazı devletlerin dün Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alınması için oy kullanmaları konusunda baskıya maruz kaldığını gördüklerini belirtti.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'da çekildiği şehirlerde görülen "sistematik insan hakları ihlalleri" konusundaki haberlerden dolayı dün Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğini askıya almıştı. Bunun üzerine Rusya bizzat Konsey'den istifa ettiğini duyurmuştu.