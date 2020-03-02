Kremlin, Türkiye'nin Suriye'deki harekâtını değerlendirmek için Erdoğan-Putin görüşmesini bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği 'Bahar Kalkanı Harekâtı'na ilişkin konuştu. Peskovi bu konuda değerlendirme yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yapacağı görüşmenin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, gazetecilerle bir araya gelen Peskov'a Rusya'nın Suriye'de Türkiye tarafından düzenlenebilecek olası kara harekâtını nasıl önleyebileceği soruldu.

Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'ya gelerek Putin'le görüşmesinin planlandığını kaydeden Peskov, "Ordularımız sürekli temas halinde. En önemlisi, biz şu anda Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeye odaklanmış durumdayız" yanıtını verdi.

"Suriye'de Türkiye'yle işbirliğine büyük önem veriyoruz"

Rusya'nın Suriye'de terörle mücadeleye devam etme niyetinde olduğunu ve bu konuda Türkiye'yle işbirliğine büyük önem verdiğini kaydeden Peskov, "Moskova, Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor ve Suriye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplar da dahil terörle mücadele niyetini destekliyor ve doğal olarak Türk partnerlerle işbirliğine büyük önem veriyor" ifadelerini kullandı.