Kremlin: Türkiye gibi partner ülkeleri Dağlık Karabağ'da ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'yi Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da süren çatışmalarda ateşkes için çaba sarf etmeye çağırdı. Peskov, "Azerbaycan veya Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Basın toplantısında konuşan Peskov, Dağlık Karabağ'da çözüm için Ankara, Bakü ve Erivan'la sürekli temas halinde olduklarını kaydederek "Cephe hattında yaşananlar hakkında tüm bilgileri topluyoruz. Kremlin, öncelikle ateşin ve askeri faaliyetlerin sonlandırılması gerektiğini düşünüyor. Azerbaycan veya Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız ve sorunun bu şekilde ele alınmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Peskov, bu bağlamda Türkiye gibi partner ülkeleri çatışan tarafların ateşkese ikna edilmesi ve uzun süredir devam eden bu krizin diplomatik çözüm sürecine döndürülmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdıklarını vurguladı.