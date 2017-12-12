Kremlin: Trump’ın tweet’leri Rusya için resmi açıklama niteliğindedir

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter paylaşımlarını resmi açıklama olarak gördüğünü söyledi.

Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın düzenli olarak Trump’ın tweet’leri ve diğer birçok liderin Twitter paylaşımları hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Peskov “Resmi Twitter hesabında ne yayınlandıysa Moskova bu paylaşımları resmi bir açıklama olarak kabul etmektedir” dedi.

Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla sık sık dünya basının gündemini etkiliyor. (Fotoğraflı)