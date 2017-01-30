Kremlin: Trump ve Putin G20'den önce görüşebilir

Kremlin’den, cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesine dair açıklama yapıldı. İki liderin Trump göreve geldikten sonraki ilk görüştüğü belirtilirken, ikilinin bir araya gelmesinin planlandığı açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada iki liderin Temmuz ayında yapılacak G20 toplantısı öncesinde bir araya gelebileceğini, sorunları diyalogla çözmek için hazır olunduğunu gördüklerini söyledi.

G20 zirvesinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da yapılması bekleniyor.

Peskov yaptığı açıklamada ayrıca Trump-Putin görüşmesinde Rusya'ya uygulanan ambargoların gündeme gelmediğini, henüz ambargolara ilişkin bir anlaşmadan bahsetmek için çok erken olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da görüşmenin iki liderin karşılıklı duyduğu saygıyı sergilediğini söyledi. Trump ve Putin'in ABD ve Rusya arasındaki ilişkileri yeniden inşa etmek ve Suriye konusunda işbirliği yapmak konusunda anlaştıkları belirtildi.

Trump geçen aylarda Putin hakkında olumlu açıklamalar yapmış ve Rusya ile daha yakın bağ kurulmasından yana olduğunu ifade etmişti. Donald Trump'ın Kasım ayındaki seçim zaferini ilk kutlayan devlet başkanlarından biri de Putin olmuştu.

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Reuters/SSB/GA