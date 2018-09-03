Kremlin: Tahran'da Suriye'deki durumun normalleştirilmesi görüşülecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Eylül (DHA) - Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan VE İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ile yapacağı görüşmelerde, Suriye\'deki durumun normalleşmesini sağlamak için ortak çabaları görüşeceğini belirtti.

Putin, 7 Eylül\'de Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderlerinin görüşmesine katılmak üzere İran\'ı ziyaret edecek.

Açıklamada, \"İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde Suriye\'de durumun uzun vadede normalleşmesini sağlamak için ortak çabalar görüşülecek\" denildi.

Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin geri dönüşüne ilişkin koşulların yaratılması dâhil, uluslararası terörizmin sıcak bölgelerin nihai tasfiyesi, siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi ve insani sorunların çözümü için bir dizi ek tedbirin tartışılması planlandığı belirtildi.