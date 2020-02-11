Kremlin: Suriye Ordusu'nu hedef alan saldırılar son bulmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de Suriye ordusuna yönelik her türlü terörist faaliyetlerin sona ermesi ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Rus-Türk mutabakatının uygulanması gerektiğini söyledi. Peskov, "Gerginliği azaltma bölgesinde bulunan teröristlerin uzun süredir oldukça rahat hareket etmelerinden duyduğumuz endişeyi saklamadık" dedi.

Rusya'nın İdlib'deki durumdan endişe duyduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan teröristlerin uzun süredir oldukça rahat hareket etmelerinden duyduğumuz endişeyi saklamadık. En önemlisi de, bu gruplar rahat davranmakla kalmıyor, Suriyelilere ve Rus tesislerine yönelik saldırılar ve saldırganlık eylemleri düzenliyor" dedi.

"Düzeltme sorumluluğu Türkiye'de"

Peskov, bu durumu düzeltme sorumluluğunun Türk tarafına ait olduğunu kaydederek "Bu hususa Soçi anlaşmalarında yer verildi. Biz, herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz, imzalanan belgede yer alan metne dikkat çekiyoruz. Burada herhangi bir değerlendirmeye veya yoruma yer yok" diye konuştu.

"Şu anda en önemli husus Soçi mutabakatlarının uygulanması"

İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gerilimi çözmenin yolları hakkındaki bir soru karşısında, şu anda Soçi mutabakatlarının uygulanmasını en önemli husus olarak gördükleri yanıtını veren Peskov, "Elbette Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine yönelik her türlü terörist faaliyetler de son bulmalı. İdlib'den düzenlenen saldırıları kabul edilemez buluyoruz" yorumunu yaptı.

"Erdoğan, Putin görüşmesi planlamadı"

Peskov, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme planlanmadığını belirtti. Liderlerin gerekli görmeleri halinde görüşmenin yapılacağını kaydeden Peskov, şu an için bu yönde bir karar alınmadığının altını çizdi.