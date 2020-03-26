Kremlin Sözcüsü: Putin tokalaşmaya devam ediyor, nedenini bilmiyorum

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Koronavirüs salgını sırasında bile el sıkışma alışkanlığından vazgeçmemesi konusunda "bir açıklaması olmadığını" ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, Putin'in salgına karşı gerekli tüm önlemlere uyduğunu söyledi.

Putin’in muhataplarıyla neden el sıkışmaya devam ettiği sorusunu Peskov, "Nedenini bilmiyorum, size açıklayamam. O bunu yapmaya devam ediyor. Elbette, gerekli tüm önlemler ve dezenfeksiyona uyarak" şeklinde yanıtladı.

Daha önce Moskova yakınındaki Kommunarka kentinde bulunan ‘Koronavirüs hastanesini’ ziyaret eden Putin, hastanenin başhekimi Denis Protsenko ile tokalaşmıştı. Peskov, "Açıkçası, Koronavirüs ile mücadele eden ana hastanenin başhekimi ile muhtemelen güvenle ve sakince tokalaşılmalıdır" dedi.