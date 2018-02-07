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Kremlin Sözcüsü: Putin, Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde

"Liderler gerekli görülmesi halinde üçlü zirve yapılmasını ihtimal dışı tutmuyor"

07 Şubat 2018 15:46

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Peskov, "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu temaslar, Suriye'yle ilgili konuların görüşülmesi kapsamında düzenli olarak yapılıyor. Bu nedenle, elbette liderler gerekli görülmesi halinde üçlü zirve yapılmasını ihtimal dışı tutmuyor ancak şu an için bu konuda somut bir mutabakat yok" yanıtını verdi.

Dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Ruhani, "Putin, üç ülkenin devlet başkanları olarak Suriye ve diğer bölgesel konularda yakın gelecekte bir zirve düzenlenmesi ihtiyacı hissetiğini söyledi" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Kasım'da Soçi'de ilk kez üçlü zirve gerçekleştirmişti. Liderler, zirvede Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin düzenlenmesi konusunda tarihi bir karar almıştı. 

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