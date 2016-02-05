Kremlin Sözcüsü: Putin, Erdoğan ile görüşmedi; görüşmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ve gelecekte de böyle bir görüşmenin planlanmadığını söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Peskov, düzenlediği basın toplantısında bir soruya, "Hayır, Rusya ve Türkiye liderleri arasında herhangi bir temas olmadı. İlerisi için de herhangi bir görüşme planlanmadığını biliyorum" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, bir Rus uçağının yeniden Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarının ardından geçen hafta Putin'le görüşme isteğini ilettiğini ancak bu talebine Moskova’dan olumlu yanıt olmadığını söylemişti.

Peskov, Cenevre görüşmelerinin Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümetine verdiği destek nedeniyle 'çöktüğü' iddialarını ise reddetti.

"Bu fikrin doğru olmadığını düşünüyoruz" diyen Peskov, "Rusya, Suriye'deki durumun siyasal çözüme ulaştırılması için yapılan uluslararası çabalara katkı sunuyor. Bununla birlikte Suriye'nin meşru liderliğine terörle mücadele konusunda destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Suudileri yakından izliyoruz"



Türkiye'ye Rusya kararı için 8 Şubat'a kadar süre

Öte yandan Cenevre görüşmelerinin kolay geçmeyeceğinin ve hemen sonuç vermeyeceğini önceden beri bilincinde olduklarını söyleyen Peskov, "Yine de görüşmelerin öyle ya da böyle devam etmesini umuyoruz" dedi.

Peskov, Suudi Arabistan'ın Suriye'de kara operasyonuna hazır olduğuna dair Riyad'dan gelen açıklamalar karşısında Kremlin'in tepkisinin ne olduğu sorulduğunda da, "Durumu yakından izliyoruz" yanıtını verdi.



"Türkiye, açık semalar anlaşmasını sistematik olarak ihlâl ediyor"



Peskov ayrıca Ankara'nın, Rus denetçilerin Açık Semalar Anlaşması kapsamında Türkiye'de yapacakları gözlem uçuşuna izin vermemesine 'şaşırmadıklarını' ifade etti.

Türkiye'nin bu uluslararası anlaşmayı 'sistematik olarak' ihlal ettiğini belirten Peskov "Ankara, Açık Semalar Anlaşması'nı son üç yılda en az dört kez ihlal etti ve anlaşmaya bağlı olan bir ülkenin askeri eylemlerinin kontrol edilmesini engellemiş oldu" dedi.



