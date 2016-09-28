Kremlin Sözcüsü: Putin ekimde Türkiye'yi ziyaret edebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini açıkladı. Peskov düzenlediği basın toplantısında Putin'in ekim ayında Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği şeklindeki bir soru karşısında, "Bu ihtimali dışlamıyoruz" dedi. Peskov "hazırlıkları yapılan etkinlikler kesinleştiğinde gerekli açıklamaların yapılacağını" da belirtti.

Moskova Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin davetlisi olarak bu şehirde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Putin’in 11 Ekim’deki KEK toplantısına katılacağını duyurdu.

Türk Akımı da ekimde

Öte yandan Rusya, Türk Akımı için imzaların ekimde atılmasını bekliyor. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Türk meslektaşları ile müzakerelerin bu hafta da devam ettiğini ve Rusya Enerji Bakanlığı'nın ekim ayı ortasında Türk Akımı boru hattı projesi ile ilgili hükümetler arası anlaşmaya varılacağını beklediğini söyledi.

Maça gelmemişti

Son olarak Antalya'da oynanan Türkiye-Rusya milli maçı için Putin'in Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile maçı seyredeceği söylenmiş ancak bu ziyaret gerçekleşmemişti.