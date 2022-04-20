Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna tarafına taslak barış metni sunuldu; top Kiev'de

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya tarafının Ukrayna'ya taslak barış belgesi sunduğunu açıkladı. Peskov, Ukrayna'dan yanıt beklediklerini söyleyerek "Top Kiev'in sahasında" dedi.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş 56'ıncı gününde sürerken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna tarafını barış müzakerelerinde verilen sözlerden geri dönmekle suçladı. Peskov, bunun müzakere sürecinde kötü sonuçlar doğurduğunu söyledi.
Peskov, Rusya'nın Ukrayna tarafına taslak bir barış belgesi sunduğunu, topun Kiev'de olduğunu söyledi.
Ukrayna'nın baş müzakerecisi dün, barış müzakerelerinin ne zaman devam edeceğini öngörmenin zor olduğunu söylemişti.