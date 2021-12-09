Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye'ye S-400'ün ikinci partisinin sevkiyatını gerçekleştirmeyi umuyoruz

Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’ın Türkiye’ye S-400’ün yeni bir partisinin sevkiyatını yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, “Türk partnerlerimizle belirli bir anlayışa sahibiz ve bunu yapmayı umuyoruz” dedi.

ABD’nin yaptırımlarına rağmen Moskova’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatında özellikle neye ilgi duyduğu sorusuna karşılık da Peskov, “ABD’nin yaptırım oyunu oynamayı sevdiğini biliyoruz, her ne kadar hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıklarını da anlıyor olsak da… Tek bir ülkenin dahi görüşlerini değiştirmesine yol açamadılar. Ancak bizim politikamız çeşitli ülkelerle, özellikle de partnerlerimizle işbirliğine açık olmak” dedi.

"S-400 saldırı değil savunma amaçlı"

Independent Türkçe'nin haberine göre Peskov, sistemlerin saldırı değil yüzde 100 savunma amaçlı olduklarını, bu sebeple Yunanistan veya başka ülkeler için tehdit oluşturmadığını ifade etti

Moskova ve Ankara 2017 yılında Rus S-400 sistemlerinin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı. Türkiye böylelikle bu Rus savunma sistemini satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Ankara’nın kararı NATO ve ABD’nin tepkisine yol açmıştı.

Washington, Türkiye’yi sistemlerden vazgeçirmeye çalışmayı sürdürüyor. Türkiye ise baskılara boyun eğmeyip sistemleri elinde bulunduracağını belirtti. Washington’ın buna yanıtı ise Ankara’nın F-35 programından çıkarılması oldu.